Zwei ukrainische Soldaten schießen mit ihren Schrotflinten in die Luft. Sofort flieht die kleine Gruppe Zivilisten, die in der Gemeinde Druschkiwka auf den letzten Kleinbus warten, der dreimal täglich nach Kramatorsk fährt. Offenbar hat eine russische Drohne versucht, sich dem Stadtzentrum zu nähern, was die wenigen Bewohner, die diesen Ort noch nicht verlassen haben, in Angst und Schrecken versetzt. Druschkiwka wird täglich von russischer Artillerie beschossen. Inm...

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