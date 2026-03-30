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30.03.2026 / Feuilleton / Seite 10

Darrell Crofts tot

Thomas Grossman
»Die Sommerbrise fühlt sich gut an / wenn sie durch den Jasmin in meinen Kopf weht« heißt es grob übersetzt im Refrain des Songs »Summer Breeze« mit dem das Softrockduo Seals & Crofts 1972 einen Hit landeten, der bis auf Platz sechs der USA-Charts kletterte. Auf einer Liste der größten Sommersongs aller Zeiten des Rolling Stone im Juni 2022 landete »Summer Breeze« immerhin auf Platz 20. Zudem erklärte das Magazin Seals & Crofts zu einer der wichtigsten Soft-Rock-Gru...

Artikel-Länge: 2630 Zeichen

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