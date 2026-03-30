Dass die besten Filme gegenwärtig selten aus Hollywood kommen, ist längst kein Geheimnis mehr. Vor allem Südkorea und Japan tun sich immer wieder hervor. Regisseur Lee Sang-il vereinigt cineastisch das Beste beider Länder in sich. Regelmäßig arbeitet er mit seinem Lieblingsakteur Ken Watanabe zusammen, wie in »Unforgiven« (2013), wo er ein Remake von Clint Eastwoods gleichnamigem epischen Western drehte. Bei seinem neuesten Werk »Kokuho – Meister des Kabuki« ist Wat...

Artikel-Länge: 2819 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.