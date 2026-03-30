Australien hatte es im vergangenen Jahr vorgemacht – nun zieht Indonesien als erstes »nichtwestliches« Land nach. Ab dem 28. März sollen im Inselstaat alle Social­-Media-Kanäle für Menschen unter 16 Jahren gesetzlich gesperrt sein. Die Regierung des rechtskonservativen Präsidenten Prabowo Subianto will mit diesem Schritt gegen eine Reihe von Gefahren im Zusammenhang mit exzessiver Onlinenutzung bei Kindern und Jugendlichen vorgehen. Wie effektiv dies sein wird und w...

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