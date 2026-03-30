Auch »Friendship« und »­Tiger Moth« haben ihr Ziel erreicht: Am Sonnabend liefen die beiden in Mexiko gestarteten und vorübergehend als vermisst gemeldeten Segelschiffe – als letzte Boote des internationalen Solidaritätskonvois »Nuestra América« – in den Hafen von Havanna ein. Die Flottille war von Aktivisten aus verschiedenen Ländern nach dem Vorbild der Gaza-Hilfsflotte organisiert worden, die im vergangenen Jahr versucht hatte, die israelische Seeblockade des Gaz...

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