Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat Ende vergangener Woche für das Jahr 2025 gute Geschäfte bilanziert – »trotz konjunktureller Belastungen, geopolitischer Spannungen und Unsicherheiten in der US-Handelspolitik«. Allerdings ist diese Formulierung des Vorstands eine Untertreibung, denn zumindest die geopolitischen Spannungen entpuppen sich bei genauerer Betrachtung eher als Motor des wirtschaftlichen Erfolgs: Das Wort »Kriegsgewinnler« wabert durch den Rau...

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