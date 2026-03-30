Ende Februar wurde die Initiative »Kufijas in Buchenwald« (KiB) Ziel einer Kampagne. Inzwischen haben proisraelische Organisationen öffentlich das Verbot von KiB gefordert. Auch die Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora und Teile der VVN-BdA distanzierten sich von der Kampagne. Die Vorwürfe, die im Raum stehen, beruhen vielfach auf Unwahrheiten und Gerüchten. So wurde von verschiedenen Medien kolportiert, KiB plane am Jahrestag der Selbstbefreiung des Konzentrationslage...

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