1916, 30. März: Zentristische SPD-Reichstagsabgeordnete bilden in Berlin unter Führung von Wilhelm Dittmann, Hugo Haase und Georg Ledebour die »Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft«. Die Gründung ist eine Reaktion auf den zuvor erfolgten Ausschluss von 18 Abgeordneten aus der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion. Sie hatten am 24. März gegen den »Notetat« der Reichsregierung gestimmt, weil dieser neue Kriegskredite gewährte. Die »Arbeitsgemeinschaft« steht für...

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