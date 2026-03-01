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28.03.2026 / Feuilleton / Seite 14

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Der Rosengärtner Nicht nur die Balljungen, die er anzählte, haben ihn in Erinnerung: Trainerlegende Hans Joachim Meyer wird nächstes Jahr 85. In der Meyer-Bibel finden sich unter anderem diese Worte: »Im Fußball baut man dir schnell ein Denkmal, aber genauso schnell pinkelt man es an.« BRD 2025. Mensch Meyer! Hans, der Fußballphilosoph. MDR, Sa., 14.00 Uhr Punktekremerseele Live aus dem Franz-Kremer-Stadion: Die Teilnahme am Titelrennen währte nur kurz für die Eintr...

Artikel-Länge: 2023 Zeichen

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