Ihr kennt es alle, das rundbäuchige Insekt mit behaartem, klebrigen Körper, das an finsteren Plätzen, möglichst fern vom Lichte des Tages, sein mörderisches Netz ausspannt, in welchem die arme unvorsichtige oder leichtsinnige Fliege sich fängt und den Tod findet.« So beginnt der am 29. März 1826 geborene Wilhelm Liebknecht, neben August Bebel der wichtigste Führer der deutschen Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert, seine 1883 im Sozialdemokrat publizierte Fabel. In d...

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