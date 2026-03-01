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28.03.2026 / Feuilleton / Seite 11

Zeitlebens ein Aufklärer

Hochgeschätzt, einflussreich, fast vergessen: Am 29. März 1826 verstarb der Dichter und Übersetzer Johann Heinrich Voß

Arnd Beise
Die deutsche Demokratie und die deutsche Aristokratie, die sich vor den Revolutionszeiten, als jene noch nichts hoffte und diese noch nichts befürchtete, so unbefangen jugendlich verbrüdert hatten, diese standen sich jetzt als Greise gegenüber und kämpften den Todeskampf.« So kommentierte Heinrich Heine 15 Jahre nach Erscheinen des Aufsatzes »Wie ward Friz Stolberg ein Unfreier?« (1819) das Zerwürfnis von Johann Heinrich Voß und Friedrich Leopold Graf von Stolberg, ...

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