Als mein Vater noch einigermaßen zu Fuß war, ging er morgens vor die Tür und pfiff eine Melodie. Augenblicklich flogen die Amseln aus sämtlichen Nachbarschaften herbei, gruppierten sich aufgeregt um ihn herum, plapperten in freudiger Erwartung wirres Zeug und gewärtigten die Speisung mit gerösteten Haferflocken. Mein Vater, ein gläubiger Mann, von dem ich lernen durfte, was Liberalität, Pluralität, Verlässlichkeit und lustiges Rabaukentum sind, war ein Fühlender, de...

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