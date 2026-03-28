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28.03.2026 / Ausland / Seite 7

Washington fabuliert von »Todesstoß«

Krieg gegen Iran: US-Präsident verschiebt erneut Ultimatum. Israel klagt über Mangel an Rekruten, Teheran meldet Zustrom Freiwilliger

Knut Mellenthin
Bis vor drei Tagen hätte man es für Zweckoptimismus und Durchhaltepropaganda der Islamischen Republik halten können. Aber am Mittwoch hat der Stabschef der israelischen Streitkräfte, Generalleutnant Eyal Zamir, während einer Sitzung des Sicherheitskabinetts, in dem die kriegswichtigsten Ministerien der Regierung vertreten sind, offen und direkt gewarnt, dass die Armee »bald zusammenbrechen« könnte. Das bestätigte der 60jährige, der seit dem 5. März vorigen Jahres im...

Artikel-Länge: 5344 Zeichen

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