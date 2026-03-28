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28.03.2026 / Ausland / Seite 6

»Stern des Ostens« über Palästina

Die Sängerin Umm Kulthum spendet mit ihrer Stimme bis heute Mut und Trost

Helga Baumgarten
Gaza in Zeiten des Völkermordes: Umm Kulthum bringt die Menschen zusammen, in jeder auch noch so winzigen Pause der Bombardements. Um sechs Uhr jeden Abend spielt Radio Adschjal eine Stunde lang Lieder der »Sitt«, der großen »Dame« der arabischen Musik. Unser Freund Saradsch Al-Sersawi, Soloist auf der Ud aus Gaza, erinnert an sie und ihre Rolle in der Zeit des Nasserismus, des arabischen Nationalismus, des Antikolonialismus und des weltweiten Befreiungskampfes von...

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