Die Affäre um die Kündigung des palästinensischen Aktivisten Ahmad Othman gerät immer mehr zur Farce – und zur Blamage für das Land NRW. Der Informationstechniker war nach dem Verbot der Gruppe Palästina-Solidarität Duisburg (PSDU) im Mai 2024 vom Land entlassen worden. Als Begründung wurde angeführt, er stelle als »Verfassungsfeind« ein angebliches Sicherheitsrisiko dar und sei daher als IT-Mitarbeiter nicht tragbar. Der Betroffene und seine Unterstützer sprechen v...

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