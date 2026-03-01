Das Wort Kayfabe stammt aus dem Wrestling. Wie es genau entstand, weiß man nicht, aber dass man es nicht weiß, ist Teil des Kayfabe. Der Begriff bezeichnet ungefähr das Gegenteil von Brechts V-Effekt. Die gezielte Verfremdung soll im Theater die Illusion brechen, indem sie offensichtlich macht, dass auf der Bühne eine erfundene Geschichte aufgeführt wird. »Der Zweck dieser Technik des Verfremdungseffekts war es, dem Zuschauer eine untersuchende, kritische Haltung ge...

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