Kaum waren die Tarifverhandlungen im britischen Gesundheitswesen NHS erneut gescheitert, kündigte die britische Ärztegewerkschaft British Medical Association (BMA) am Mittwoch abend an, nach Ostern für sechs Tage flächendeckend in den Ausstand zu treten. Die BMA erklärte, sie ergreife Maßnahmen, da die Labour-Regierung nicht ihren Gehaltsforderungen und Bedenken hinsichtlich des Stellenmangels Rechnung trage. Seit 2010 ist ihr Reallohn laut BMA-Daten im Schnitt um ü...

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