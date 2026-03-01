Angesichts fortdauernder US-amerikanischer Angriffe auf irakisches Territorium und der damit verbundenen eklatanten Verletzung der irakischen Souveränität hat Bagdad am Mittwoch eine Kehrtwende vollzogen: Die vom Iran unterstützten paramilitärischen Volksmobilisierungskräfte (Al-Haschd Al-Schaabi) hätten ein »Recht auf Selbstverteidigung«, so ein Vertreter der irakischen Regierung. In den sozialen Netzwerken war die Rede von einem Kriegseintritt Iraks. Der schiitisc...

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