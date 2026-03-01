Das Recht der Völker auf Selbstbestimmung ist ein Grundsatz der Vereinten Nationen. Doch noch immer ist es nicht überall umgesetzt. Nun hat die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) der UNO in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht vorgeworfen, dieses Prinzip zu verraten. Konkret geht es um eine Resolution zur Westsahara, die der Weltsicherheitsrat Ende Oktober verabschiedet hat. Darin werden die dortigen Konfliktparteien Polisario-Front und Marokk...

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