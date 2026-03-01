Trotz wachsender juristischer Eingriffe und zunehmenden Drucks im Betrieb weiten Beschäftigte der Tochterfirmen des Berliner Krankenhausbetreibers Vivantes ihren Arbeitskampf aus. Sie fordern die vollständige Angleichung an den TVöD – und stoßen dabei auf Widerstand von Unternehmensleitung, Gerichten und Politik. Am Donnerstag versammelten sich Hunderte Beschäftigte der Vivantes-Tochterunternehmen zu einem Streik vor dem Berliner Abgeordnetenhaus. In einer Urabstimm...

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