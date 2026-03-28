Deutschland ist abhängig von Öl- und Gasimporten. Das zeigt nicht erst der Krieg am Persischen Golf. Kaum wurden einige große Förderländer bzw. Transportwege ausgeschaltet, gehen die Energiepreise durch die Decke. Auch wenn ein Mangel noch nicht eingetreten ist. Der Umstieg auf hierzulande erzeugte erneuerbare Energien wäre ein Ausweg. Das SPD-geführte Bundesumweltministerium will den Anteil dieser Energiequellen erklärtermaßen erhöhen, zumindest den der Windkraft. ...

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