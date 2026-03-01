Bei feinstem rheinischen »Usselwetter« mit starkem Wind und kaltem Regen hatten sich am Mittwoch rund 20 Unerschrockene vor dem Kölner Justizzentrum an der Luxemburger Straße zu einer Solidaritätskundgebung für den Antimilitaristen David R. versammelt. Der 29jährige stand wegen eines Verstoßes gegen das nordrhein-westfälische Versammlungsgesetz vor dem Amtsgericht. Hintergrund war eine Blockadeaktion von rund 80 Aktivisten des antimilitaristischen Protestcamps »Rhei...

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