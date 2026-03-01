Reden wir über Aldi. Eine westdeutsche Institution, die Millionen proletarischer Familien über Jahrzehnte mit günstiger Nahrung versorgt hat. Dafür zunächst einmal: Danke! Reden wir weiter über einen Abnehmeroligopolisten, der Bauern und andere Produzenten mit schierer Marktmacht erpressen kann. Der viele ruinieren und wenige reich machen kann – wie den Schweinebaron Tönnies. Dessen Kassiererinnen das Wechselgeld schon passend in der Hand hatten, als du noch nicht e...

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