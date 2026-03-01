Matriarchales Vorgestern Männer jagten, Frauen sammelten? An der Geschichte war schon immer was faul. Das 1872 in einer Höhle in Nordwestitalien gefundene Skelett gibt heute Aufschluss darüber, dass Steinzeitfrauen durchaus jagten und auch ihren Clan anführten. Frankreich/Kanada/Belgien/Japan/USA 2021. Lady Sapiens. Auf den Spuren eines Steinzeitmythos. ZDF Info. 14.15 Uhr Verfickt Was lange währt, wird endlich Mist: Lane hat geheiratet und darf ihrer christlich-fun...

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