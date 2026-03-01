Hunde, Affen und Schweine gab es schon im Weltall. Trugbilder, Orchideenzüchter, sprechende Bomben und sogar Rentner (vgl. »Space Cowboys« von und mit Clint Eastwood) gab es im Weltall, das ansonsten ausgesprochen still ist und beinahe leer, außer man fährt hin. Das tut Ryan Gosling in »Der Astronaut« von Phil Lord und Christopher Miller, dem Regieteam des »Lego Movie«, nach dem Roman »Project Hail Mary« von Andy Weir, der schon die Vorlage für »Der Marsianer« (Ridl...

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