Lieber Freund, eine Zahl, die mich dieser Tage bewegt, ist die 478. So viele Asylsuchende wurden im Burgenlandkreis zur gemeinnützigen Arbeit herangezogen. Unter Androhung von Sanktionen: Wer nicht für den lächerlichen Stundenlohn von 80 Cent in Suppenküchen steht oder Parks reinigt, bekommt die Sozialleistungen gekürzt. Ich weiß, dass du das ganze System hinterfragst, das sich durch das Asylbewerberleistungsgesetz im vergangenen Jahr aufgetan hat: Du sagst, gemeinn...

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