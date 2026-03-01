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26.03.2026 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Kupfermine bedroht B’laan

Philippinen: Zugriff auf größte Kupfer-Gold-Reserve Südostasiens bedroht Umwelt und Indigene

Thomas Berger
Das bergige Tampakan liegt im Süden von Mindanao, neben Luzon die zweite Hauptinsel der Philippinen, und beheimatet zahlreiche indigene Gruppen. Eine davon, die B’laan, ist derzeit krank vor Sorge: In ihrer Nachbarschaft nimmt demnächst eine der größten Kupferminen der Welt ihren Betrieb auf. Was dem Betreiber stolze Profite und dem Staat Wachstum verspricht, bringt für sie die Gefahr von Vertreibung und der Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen mit sich. Aufgrund seine...

Artikel-Länge: 3863 Zeichen

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