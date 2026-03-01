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26.03.2026 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Leere Tanks und volle Urnen

Während der Parlamentswahl hat Sloweniens Regierung Treibstoff rationiert und dem größten Lieferanten des Landes Missmanagement vorgeworfen

Slavko Stilinović
Noch während in Slowenien die Stimmen der Parlamentswahl vom 22. März ausgezählt wurden, sah sich das Land mit einer akuten Versorgungskrise konfrontiert. Als erstes europäisches Land hat es Treibstoffrationierungen beschlossen. Das ist eine direkte Folge des völkerrechtswidrigen Kriegs Israels und der USA gegen den Iran. Dass der Iran die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Ölhandelsrouten weltweit, als Reaktion auf die imperialistischen Angriffe blockiert und ...

Artikel-Länge: 3937 Zeichen

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