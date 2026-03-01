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26.03.2026 / Ausland / Seite 7

»Dieser Krieg ist illegal, absurd und grausam«

Konflikt mit Iran: Spaniens Ministerpräsident hält historische Rede im Parlament und kündigt soziale Notfallmaßnahmen an

Carmela Negrete
Der sozialdemokratische spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat am Mittwoch im Parlament in Madrid eine Rede über den völkerrechtswidrigen Krieg gegen Iran gehalten. Dabei erinnerte er daran, dass am 15. Februar 2003 Millionen auf die Straße gegangen waren, um gegen den damals unmittelbar bevorstehenden Krieg gegen den Irak zu demonstrieren. »Auch ich war dabei«, so Sánchez. Damals wie heute, sagte er, dienten Kriege nur dazu, die Reichen reicher und die Armen...

Artikel-Länge: 4179 Zeichen

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