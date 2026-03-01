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26.03.2026 / Ausland / Seite 6

Schulterschluss mit der EU

Brüssel und Accra unterzeichnen Militärdeal

Mawuena Martens
Das einzige, was wir aus der Geschichte lernen, ist, dass wir nichts aus der Geschichte lernen. Das soll schon Hegel gesagt haben – und er behält damit bis heute recht. Ein jüngstes Beispiel: Quasi zeitgleich hat Ghana einerseits in der UNO mit einer Resolution die Anerkennung der Versklavung sowie des Sklavenhandels als Verbrechen gegen die Menschheit gefordert – und mit den noch immer eine imperialistische Politik verfolgenden EU-Staaten ein »Sicherheits- und Vert...

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