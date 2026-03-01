Das einzige, was wir aus der Geschichte lernen, ist, dass wir nichts aus der Geschichte lernen. Das soll schon Hegel gesagt haben – und er behält damit bis heute recht. Ein jüngstes Beispiel: Quasi zeitgleich hat Ghana einerseits in der UNO mit einer Resolution die Anerkennung der Versklavung sowie des Sklavenhandels als Verbrechen gegen die Menschheit gefordert – und mit den noch immer eine imperialistische Politik verfolgenden EU-Staaten ein »Sicherheits- und Vert...

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