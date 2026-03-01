Das Pentagon plant, zwischen 3.000 und 4.000 Soldaten der 82. Luftlandedivision in den Nahen Osten zu verlegen, wie Reuters am Dienstag abend unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete. Die Division mit Standort Fort Bragg, North Carolina, gilt als eine der reaktionsschnellsten Einheiten des US-Militärs. Die Verlegung erfolgt, während die US-Regierung vorgibt, dass nach Gesprächen mit iranischen Vertretern eine Einigung möglich sei –...

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