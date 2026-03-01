Die IG Metall ficht die Betriebsratswahl bei Tesla an. Dafür hat sie am Mittwoch einen Beschlussantrag zur Feststellung der Unwirksamkeit der Wahl im März eingereicht. »Der Eindruck, dass die Wahl bei Tesla durch Drohungen beeinflusst wurde, ist zu schwerwiegend, als dies nicht gerichtlich zu klären«, erklärte Christiane Benner gleichentags. Die Kollegen im Werk wie die Kandidierenden für den Betriebsrat hätten faire Wahlen verdient, »ohne das Gefühl, für ihre Entsc...

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