Verteidigungsminister Boris Pistorius ist auf der Suche nach Gleichgesinnten. Dafür reist er bis nach Ostasien. Seit Ende vergangener Woche und noch bis zum 28. März ist der SPD-Politiker auf großer Fahrt durch den »Indopazifik«, wie die Region im NATO-Sprech bezeichnet wird. Erste Station war Japans Hauptstadt Tokio. Im Gespräch mit seinem japanischen Amtskollegen Koizumi Shinjiro ging es um Fragen der Kooperation sowohl zwischen den Streitkräften als auch zwischen...

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