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26.03.2026 / Inland / Seite 4

Handelsfahrt im Regierungsflieger

Pistorius reist nach Ostasien und Australien. Rüstungsmanager begleiten ihn

Philip Tassev
Verteidigungsminister Boris Pistorius ist auf der Suche nach Gleichgesinnten. Dafür reist er bis nach Ostasien. Seit Ende vergangener Woche und noch bis zum 28. März ist der SPD-Politiker auf großer Fahrt durch den »Indopazifik«, wie die Region im NATO-Sprech bezeichnet wird. Erste Station war Japans Hauptstadt Tokio. Im Gespräch mit seinem japanischen Amtskollegen Koizumi Shinjiro ging es um Fragen der Kooperation sowohl zwischen den Streitkräften als auch zwischen...

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