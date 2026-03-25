Einen wunderschönen guten Morgen! Am Sonntag ging in Quito, Ecuador, die Copa Libertadores Sub-20 zu Ende, die am 7. März gestartet war. Es gab eine echte Sensation: Das Finale gewannen die Santiago Wanderers aus Valparaíso, Chile, gegen den Regattaverein Flamengo aus Rio de Janeiro (Titelverteidiger) mit 5:4 nach Elfmetertreten. Der Wettbewerb wurde zum zehnten Mal ausgetragen. Die erste Ausgabe im Juni 2011 fand in Peru statt. Der Hauptstadtverein Club Universitar...

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