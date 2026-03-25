Mehr als 170 Millionen Pfund Sterling (rund 197 Millionen Euro) sind offenbar innerhalb der vergangenen fünf Jahre an rechte Parlamentarier, Parteien, Medienorganisationen und »Thinktanks« als Teil reaktionärer Netzwerke geflossen. Das ist das Ergebnis von Recherchen des Labour-Abgeordneten Liam Byrne, wie die Tageszeitung The Guardian am Montag online berichtete. Erstmals sei die »finanzielle Struktur der populistischen Rechten in Großbritannien« nachgezeichnet wor...

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