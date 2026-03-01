Pferdejunge Oscar Scarpati ist der Pferdeflüsterer Argentiniens. Mit seinen drei Söhnen gibt er Seminare für unsichere Halter und nimmt scheuen Pferden die Furcht vorm Menschen. Frankreich/BRD 2019. 360°-Reportage. Argentinien: Von wilden Pferden und sanfter Hand. Arte, 15.45 Uhr Der anwesende Vater Bezeichnend, dass es immer noch der Rede wert ist, wenn ein Vater in Elternzeit geht und sich um den Nachwuchs kümmert. In Paris wurde vor elf Jahren das »Atelier du fut...

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