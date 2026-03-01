Früher trugen Frauen Kleider und Männer Anzüge, da war vieles leichter. Denn wenn es eine Wahl der Kleidungsstücke gibt, dann hat sie auch Bedeutung. Das Relikt der Brusttasche am Hemd ist so verbreitet und »normal«, dass es weniger Geschmack- als ­Gedankenlosigkeit kundtut: Kellner ist ein ehrenwerter Beruf, aber warum soll jeder Hemdträger aussehen, als serviere er hauptberuflich Bier und Haxen? Wozu also der pektorale Aufnäher? Zum Entleeren des Kugelschreibers? ...

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