Iwerks, Voß, Novalis

Wer hat die Micky Maus erfunden? Walt Disney? Er war zwar ein leidlich begabter Zeichner und gewiefter Unternehmer, aber von ihm stammt nicht mal sein berühmter eigener Namenszug. Mit dem gleichaltrigen Ub Iwerks befreundete er sich mit 18 und bemerkte bald das Potential des aus Missouri stammenden Zeichners. Als er sein eigenes Studio eröffnete, war »Ubbe Iwwerks« Walts erster Angestellter. Dessen Vater war Ostfriese aus der Gegend um Aurich und 1869 in die USA aus...

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