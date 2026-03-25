Der universal gelehrte US-Präsident Donald Trump hält bekanntlich Windkraftanlagen nicht nur für potthässlich, sondern auch brandgefährlich. Besonders »all beautiful birds«, alle schönen Vögel, würden durch die Rotoren geschreddert. Ob Tierliebe der Grund ist, warum die US-Regierung dem französischen Energiekonzern Total Energies nun 928 Millionen Dollar zahlt, damit der seine zwei Offshore-Windkraftprojekte vor der US-Ostküste einmottet, darf bezweifelt werden. »De...

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