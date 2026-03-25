Trotz der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump am Montag, »jegliche militärischen Angriffe auf iranische Kraftwerke und die Energieinfrastruktur« für fünf Tage auszusetzen, gehen entsprechende Attacken laut iranischen Angaben unvermindert weiter. Und die wohlwollenden Aussagen Trumps zu einer kurz bevorstehenden Einigung mit der Führung in Teheran, lassen die USA zusätzlich zu den bereits gemeldeten Marineverbänden bis zu 24 Kampfflugzeuge vom Typ F-16, sechs E...

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