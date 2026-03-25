Eigentlich sollen, so zumindest die Theorie, minderjährige, unbegleitete Geflüchtete in der EU besonders geschützt sein. Sie fallen nicht unter die Dublin-Verordnungen, dürfen an den Grenzen nicht zurückgewiesen und später nicht abgeschoben werden. Eigentlich. Dass in der Praxis auch junge Kinder an den EU-Außengrenzen von »Pushbacks« betroffen sind, ist bekannt. Zur Altersfeststellung führen beinahe alle EU-Staaten medizinische Untersuchungen von eher zweifelhaftem...

Artikel-Länge: 4043 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.