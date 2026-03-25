Es macht einen Unterschied: 50 Euro mehr haben oder nicht. Vor allem wenn man nicht direkt beim Land angestellt oder verbeamtet ist. Um die sogenannte Hauptstadtzulage drehen sich derzeit eine Reihe von Gerichtsverfahren. Vor dem Arbeitsgericht Berlin spitzte sich der Konflikt darum am Montag erneut zu. Rund 25 Unterstützerinnen und Unterstützer versammelten sich vor dem Gebäude zu einer Kundgebung. Verhandelt wurde die Klage von Jo (28), Sozialarbeiterin in der Jug...

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