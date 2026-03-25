Im Vorfeld der Gedenkveranstaltungen zum 81. Jahrestag der Selbstbefreiung des KZ Buchenwald am 12. April dauern die politischen Auseinandersetzungen an. Die Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora/Freundeskreis und die Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald-Dora kritisierten am Montag in einer öffentlichen Erklärung (siehe jW vom 24.3.) den für den Gedenktag geplanten Auftritt des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Wolfram Weimer. In dem Schreiben, das ...

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