Die unglückliche Elf

Wirklich nichts Neues aus der dritten Liga – der Aufstiegskampf bleibt also spannend. Zumindest auf den Plätzen zwei und drei. Denn am Sonntag konnte Tabellenführer VfL Osnabrück durch einen knappen Sieg (1:0) bei der zweiten Wahl der TSG Hoffenheim gewinnen. Was für ein Lauf, wo es auf die Prime Time der Saison zugeht: Sechs Siege in Serie und sieben Punkte Vorsprung auf die Verfolger können sich sehen lassen. Und wieder einmal zeigt sich: Die bessere Defensive mac...

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