Was, wenn alle Superlative verbraucht sind? Seit zwei Jahren gilt Tadej Pogačar als größter Radsportler aller Zeiten. Jetzt hat er noch mehr erreicht, das Unmögliche. Doch der Größteste kann selbst er nicht sein, schon aus grammatikalischen Gründen. Am Samstag stand er am Start des ersten Monuments der Saison, Milan–Sanremo. Wie die vier Jahre zuvor. Ein fünfter, ein vierter und zwei dritte Plätze waren bislang herumgekommen, diesmal wurde er erstmals erster. Bei ei...

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