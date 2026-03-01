Wer erinnert noch Peter Brabeck-Letmathe, den 2005 amtierenden CEO beim Nestlé-Konzern, der in der Alarmdoku »We Feed the World« auf die Frage antwortete, ob Wasser denn, im Angesicht der Lebensnotwendigkeit, jedem Menschen zustehe? Den Grundstoff kommerzialisieren, das höre sich vielleicht kaltherzig an, doch darin drücke sich aus, dass Wasser ein Wert sei. Angemahnt wurde ein bewussterer Umgang mit unserem Planeten und seinen Ressourcen, von einem Mann, dessen Job...

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