Ausbuchstabiert 1822 dechiffriert Jean-François Champollion unter Beihilfe seines Bruders Jacques-Joseph die altägyptische Bildschrift. Ein Meilenstein der Forschung. Frankreich 2022. Das Geheimnis der Hieroglyphen. Champollions Geniestreich. Arte, 16.15 Uhr Assoziation der Arten Rückenstreifenkapuziner in der brasilianischen Caatinga lehren und lernen, mit Werkzeug umzugehen. Derweil teilen sich Kohlmeisen in den Wäldern Englands mit, wenn eine von ihnen eine neue ...

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