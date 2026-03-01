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24.03.2026 / Feuilleton / Seite 11

Über allem der Regenbogen

Fantasy, Queerness, Obskurantismus: So schön war es auf der Leipziger Buchmesse

Maximilian Schäffer
Obskurantismus wurde auf der Leipziger Buchmesse als letzte Fluchtburg der dritten Internetgeneration sichtbar. Im Jahr 35 nach dem Urknall des Weltnetzes war das offene Dissoziieren im öffentlichen Raum zum Mainstream geworden. Horden von zart geschminkten bis extrem verkleideten Menschen, meist im Teenageralter bis Ende 30, drückten sich durch Regale von Plastikfiguren, die so aussehen wie sie. Nicht ganz: Pickel und Speckröllchen unter zentimeterdicken Schichten ...

Artikel-Länge: 4013 Zeichen

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