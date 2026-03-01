Für einen lichtbildgestützten Vortrag über die »Rhön – eine Gebietskulisse« gelangte ich einmal nach Bischofsheim. In der Bahnhofsgaststätte erfuhren wir von einem Gast, der aus dem nahen Kurort Bad Brückenau herübergewandert war, dass nach einer langen Zeit der Flaute nun langsam wieder die Zahl der Kurschatten zunehme. In Bad Wildungen habe man bereits dem unbekannten Kurschatten ein Denkmal gesetzt und im Waldecker Land gäbe es einen »Kurschattenbrunnen«. In Bad ...

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