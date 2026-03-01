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24.03.2026 / Schwerpunkt / Seite 9

Wer fällt zuerst aus dem System?

Gesundheitsversorgung nur über Netzwerke. Wer Schulden hat, verliert schnell den Anspruch

Susanne Knütter
Was ist, wenn man krank wird? Wer fällt zuerst aus dem System? Diese Frage diskutierten verschiedene Experten auf dem Public-Health-Kongress »Gesundheit und Armut« vergangene Woche in Berlin. Aus Sicht von Patricia Ley vom Verband medizinischer Fachberufe kann es jeden treffen. Patienten, die digital keinen Termin buchen können. Jemanden, der allein ist und wegen einer Kehlkopfentzündung nicht sprechen und also auch nicht telefonieren kann. Wo man auf Taxis angewies...

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